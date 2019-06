Nom Succès vun de leschten 8 Joer soll et och d'nächst Joer de Mill-Man-Trail am Mëllerdall ginn.

Et war mam Carole Hartmann eng besuergt DP-Ost-Deputéiert, déi héieren hat, datt d'Editioun 2020 vun dëser beléifter Randonnée fir Mountainbiker a Gefor wier, wëll et déi néideg Autorisatiounen eventuell net méi géife ginn.

D'Ministeren Dieschbourg, Delles a Kersch verweisen drop, datt Si d'Responsabel vum Trail gefrot hätten, am Kader vum aktuellen Naturschutzgesetz d'Inzidenzen vun de verschiddenen Tracéen op d'Natur ofzeschätzen, absënns, well déi 2000 Vëlosfuerer, op zum Deel enken Pisten, op engem ökologesch-sensibelen Terrain ënnerwee sinn.

Dës Evaluatioun soll d'Repercussioun op dës protegéiert Natura-2000-Zonen ofschätzen, sou datt eventuell missten Tracée geännert oder d'Zuel vun de Biker op Plaze limitéiert ginn.

D'Ministeren hiewen och ervir, datt bis dato nach keng Editioun vum Mill-Man-Trail annuléiert gi wier an dëst och sollt sou bleiwen. D'Vëlos-Manifestatioun misst awer esou organiséiert ginn, datt se raisonnabel an am Aklang mat der Natur soll bleiwen.

Nieft dem sportlechen Aspekt an der Erausfuerderung vum VTT spillt nämlech och den Tourissem eng Roll. Duerch den Trail am Mëllerdall solle Minimum eng ronn 330.000 Euro an d'Keesen vun Hotel- a Restauratiounsbetrib kommen, an dat ëm Ouschteren, wou d'Betriber an der Reegel net ausgebucht sinn.