Um Weekend konnt een an der Coque mat déi beschte Sportler gesinn, déi den Taekwondo ze bidden huet.

Et war och eng gutt Editioun fir d'Lëtzebuerger, wou sech de Louis Feiereisen bei de Junioren ënner 51 Kilo eng Sëlwermedail séchere konnt. Och bei den Seniore gouf et dann eng Medail, de Sekou Coulibaly ass bei den ënner 63 Kilo op déi drëtte Plaz komm.

Kuckt ee sech dann d'Klassementer un, esou sinn d'Goldmedaile bei de Senioren Dammen an Hären u vill verschidden Natioune verdeelt ginn, dorënner un d'Nationalekippe vum Niger, Groussbritannien a Spuenien, un d'Flämescht-Team aus der Belsch an u Clibb aus Russland, Brasilien oder och Frankräich.

D'Organisatioun ass zefridde mat der 4. Editioun vum G1-Tournoi zu Lëtzebuerg. Well d'Sportler hei Punkte sammele kënne fir d'Weltranglëscht an sech domadder och den Olympesche Spiller méi no kënne kommen, wäert ee wuel och dat nächste Joer nees en Tournoi vun héchster Klass zu Lëtzebuerg ubidde kënnen, deen den 13. a 14. Juni 2020 wäert sinn.