Et goung jo ëm d'Fro, ob den ukraineschen Nationalspiller Junior Moraes an der EM-Qualifikatioun géint Lëtzebuerg a Portugal spillberechtegt war oder net.

An éischter Instanz krut d'Ukrain Recht. Bei engem Natiounewiessel muss ee 5 Joer hannerteneen an deem neie Land gewunnt hunn. De Stiermer mat brasilianeschen Originnen huet awer just 4 Joer an 8 Méint an der Ukrain gelieft, éiert hie fir 4 Méint a China ausgeléint gouf.

An zweeter Instanz gouf den Appell vun der FLF nees verworf. D'Appellgeriicht vun der UEFA huet d'Decisioun aus éischter Instanz confirméiert.

D'Lëtzebuerger Futtballfederatioun wäert elo d'Motiver fir dës Decisioun bei der UEFA ufroen. De Verwaltungsrot vun der FLF decidéiert dono wéi een elo weider verfiert.

De 25. Mäerz 2019 hat Lëtzebuerg am Stade Josy Barthel onglécklech mat 1:2 géint d'Ukrain verluer. Fir d'Ukrain huet den Nationalspiller Junior Moraes gespillt. An hei war et d'Fro, ob de gebiertege Portugis spillberechtegt war oder net.

Der UEFA no war hien also spillberechtegt, sou datt Lëtzebuerg géint d'Ukrain ouni Punkte bleift.

Schreiwes vun der FLF

Décision de l'instance d'appel de l'UEFA du 18 juin 2019 (protestation de la FLF – EURO 2020, match Luxembourg – Ukraine, 25 mars 2019)

L'instance d'appel de l'UEFA a rejeté l'appel de la FLF en date du 18 juin 2019 et a confirmé la décision de l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA du 2 mai 2019 (protestation de la FLF dans le cadre du match Luxembourg-Ukraine du 25 mars 2019 au sujet de la qualification du joueur ukrainien Junior MORAES).



Ignorant les raisons du rejet, la FLF va demander les motifs de cette décision auprès de l'UEFA.

Le Conseil d'Administration décidera par après des suites à y réserver.