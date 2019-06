Zanter dem 17. Juni an nach bis den 22. Juni sinn zu Düsseldorf an Däitschland d'Europameeschterschaften am Fechten.

Bei der Europameeschterschaft am Fechten ass d'Lis Fautsch direkt am 1. Tour vum Haapttableau vun der zweefacher Europameeschterin an Nummer 6 vun der Welt Violetta Kolobova aus Russland mat 15:8 eliminéiert ginn. No enger gudder Qualifikatioun, wou d'Lëtzebuergerin ënnert anerem géint d'Vize-Olympiagewënnerin Rosella Fiamingo mat 5:3 gewonnen huet, hat d'Lis Fautsch kee Lousgléck am Haapttableau. Et hätt ee gehofft, fir géint méi eng schwaach Géignerin ze falen.