Beim Tennis-Tournoi zu Halle an Däitschland ass et zu enger flotter, awer ongewéinlecher Aktioun komm.

Am Match tëschent deenen zwee Fransouse Benoit Paire a Jo-Wilfried Tsonga gouf op emol Futtball gespillt, nodeems de Paire beim Opschlag den Tennisschléier verluer hat. Tennis emol anescht…

De Punkt goung natierlech un den Tsonga, well am Tennis dierf een de Ball nëmme mat der Rackett beréieren. Béid Spiller géifen awer och um Futtball-Terrain eng gutt Figur maachen.

De Jo-Wilfried Tsonga huet de Match iwwregens an 2 Sätz mat 6:4 a 7:5 gewonnen an trëfft elo an der Aachtelsfinall op de Roger Federer.