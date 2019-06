Direkt am éischten Tour gouf d'Lëtzebuergerin eliminéiert. Si verléiert géint déi op 1 gesaten Elitsa Kostova aus Bulgarien mat 6:7 an 3:6.

Am Dubbel steet d'Eléonora Molinaro an der Halleffinalle. An der Véierelsfinalle konnt si sech mat hirer Partnerin, der Lara Salden aus der Belsch géint eng Ukrainesch-Mexikanesch Koppel duerchsetzen.