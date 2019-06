E Freideg den Owend fänkt déi zweeten Editioun vun den Europaspiller zu Minsk a Wäissrussland un.

De Badmintonspiller Robert Mann huet bei der Erëffnungszeremonie vun den Europaspiller zu Minsk déi grouss Éier de Lëtzebuerger Fändel ze droen.

PDF: Schreiwes vum COSL

Op de European Games si jo 24 Lëtzebuerger Athleten an Athletinne bei 9 Sportaarten am Asaz. Am ganze sinn an der wäissrussescher Haaptstad 4.000 Sportler aus 50 europäesche Länner dobäi.