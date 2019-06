Vum 1. bis de 6. Juli ginn zu Jonglënster an der Sportshal Gaston Stein d'Ekippen-Europameeschterschaften am Badminton gespillt.

En Donneschdeg war dann och den Tirage vun der Gruppephas. De Lëtzebuerger Champion Jonglënster kritt et do am Grupp 2 mat BC Chambly Oise aus Frankräich ze dinn a mat Papa's Court aus der Ukrain. Mam Fiederball Schëffleng ass nach eng zweet Lëtzebuerger Ekipp mat dobäi. Si spillen am Grupp 3 géint Calvi Network BC Milano aus Italien an RSP/RBS aus Lettland.

Am Ganze sinn et 13 Ekippen, déi deelhuelen an dës sinn opgedeelt op 4 Gruppen.

PDF: Den offizielle Communiqué mat alle Informatiounen iwwer den Oflaf