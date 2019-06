An der Qualifikatioun mam Olympesche Bou koum de Pit Klein als beschten COSL-Athlet op dei 19. Plaz mat 653 Reng.

Virun der Ouvertureszeremonie sinn op den Europaspiller zu Minsk um Freideg scho 5 Lëtzebuerger Sportler am Asaz.

E Freideg de Moien war et un de Bouschéisser mam Recurve. An der Qualifikatioun mam Olympesche Bou koum de Pit Klein als beschte COSL-Athlet op dei 19. Plaz mat 653 Reng.

De Jeff Henckels gouf den 30. mat 645 Reng.

Beim Joé Klein ass et net esou gutt gelaf, hien gouf den 46. ënner 48 Bouschéisser mat 607 Reng.

Europaspiller 2019 zu Minsk (21.6.19)

An den Eliminatoiren e Méindeg kritt de Pit Klein et mat sengem Cousin Joé ze dinn. De Jeff Henckels schéisst géint de Belsch De Smedt. An der Ekipp koumen déi 3 op déi 8. a leschte Plaz, an mussen e Samschdeg an der Team-Kompetitioun géint den Éischte Frankräich untrieden.

E Freideg de Mëtteg ass et dann d'Qualifikatioun am Compound fir de Gilles Seywert.

Am Boxen kämpft de Michel Erpelding am Nomëtteg an der Schwéiergewiichtsklass bis 91 Kilo géint e Georgier.