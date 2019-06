No just 6 Méint als Chef-Trainer huet de Frank Defays dem Veräin matgedeelt, datt hien an Zukunft dat sportlecht Soe beim Sporting Charleroi kritt.

Domat verléisst hien de Racing mat Effet immediat. Bis dat e Successeur fonnt gëtt, iwwerhëlt de Sportdirekter Patrick Grettnich nees de Coupegewënner vun 2018. Um Donneschdeg huet den Training beim Stater Fusiousveräin ugefaang.