D'Kategorie CSi 2 Stären erlaabt et och Lëtzebuerger Reider a Reiderinne sech mat auslännescher Konkurrenz ze moossen.

Fir d'Reitsportler an d'Päerd geet et genee sou intensiv hier, wéi op allen Turnéier op der Welt. 5 Turnéier mat 5 Stären, an dat ass dat héchst, wat international méiglech ass, fannen dëse Weekend gläichzäiteg statt.

Déi Lëtzebuerger Organisateuren, déi all Benevole sinn, stounge virun der Fro, ob se dem Drock no ëmmer méi héich noginn, oder ob se sech trei bleiwen an dem Reitsport zu Lëtzebuerg eng Chance ginn, fir mat ze reiden.

D'Alternativ wier enger professioneller Ekipp de Management ze iwwerloosse mat alle finanzielle Konsequenzen. Fir de Moment ass den Organisateur eng asbl.