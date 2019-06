Virun 350 Spectateuren huet d'Lëtzebuerger Dammen-Nationalekipp e Freideg den Owend an engem Frëndschaftsmatch mat 2:1 géint Andorra gewonnen.

Een erfollegräichen Owend gouf et e Freideg fir d'Lëtzebuerger Dammen-Nationalekipp am Futtball. D'Lëtzebuergerinnen hunn zu Beetebuerg Andorra nämlech mat 2:1 geklappt. An der 11. Minutt sinn d'Rout Léiwinnen duerch e Gol vum Cathy Da Silva Sousa mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 59. Minutt huet dunn d'Miryam Tizon fir Andorra den 1:1 markéiert. 3 Minutte méi spéit konnt Lëtzebuerg duerch e Gol vum Ashley Delgado Do Rosario awer nees a Féierung goen.

Um Enn gewënnt Lëtzebuerg mat 2:1 géint Andorra.

E Mëttwoch den Owend kënnt am Magazin op der RTL Télé Lëtzebuerg ee Reportage iwwert de Frae-Futtball zu Lëtzebuerg.