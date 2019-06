Bei de Réiser Päerdsdeeg kënnen och Amateur-Reider sech mat de Profie moossen.

Um drëtten Dag vun de Kompetitioune bei de Réiser Päerdsdeeg ware vun e Samschdeg de Moien 9 Auer bis an den Owend eran an engem Stéck Epreuven. Déi Meescht vun hinnen erlaben et och Amateuren un den Depart ze goen a vir matzehalen.

Dernieft gëtt et och Parcoursen, déi just mat wierklech gudde Päerd ze meeschtere sinn. De Régis Thill huet mat der Lëtzebuerger Amateur-Reiderin Laura Kintzinger geschwat a mat der Lëtzebuerger Profi-Reiderin Charlotte Bettendorf.

Resultater vum 3. Dag:

CSI2* Two Phases 1,20 Meter

1. Judith Bernard-Lux Cayenne du Maillet

2. Carsten Kurz Chantilly 33

3. Anuschka Zewe Cookie 57

LINK: Komplett Resultat vum CSI2* Two Phases 1,20 Meter

CSI2* Table A 1.35m

1. Koen Vereecke Donna Vd Windeweg Z

2. Robin Schneider Gold II

3. Gaetan Stalpaert Largo de Branco

LINK: Komplett Resultat vum CSI2* Table A 1.35m

CSI2* Table C 1.40m

1. Gaetan Stalpeart Jarlon van de Meere

2. Victor Bettendorf Mister Tac des Fusains

3. Victor Bettendorf Sorbier Blanc

LINK: Komplett Resultat vum CSI2* Table C 1.40m

CSI2* Six bar

1. Gaetan Stalpeart Don Darco de Bornival

2. Koen Vereecke Copiapo Z

3. Thomas Kuck Kreta van Paemel

LINK: Komplett Resultat vum CSI2* Six bar