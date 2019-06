E Samschdeg si bei der Damme-Futtball-Weltmeeschterschaften a Frankräich déi éischt Aachtelsfinalle gespillt ginn.

No enger souveräner 3:0-Victoire géint Nigeria steet Däitschland bei der Futtball-Weltmeeschterschaft a Frankräich an de Véierelsfinallen.

Viru knapp 18.000 Spectateuren am Stadion zu Grenoble huet d'Alexandra Popp Däitschland an der 20. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. Donieft hunn nach d'Sara Däbritz per Eelefmeter an der 27. Minutt an d'Lea Schüller an der 82. Minutt fir d'Ekipp vun der Trainerin Martina Voss-Tecklenburg markéiert.

An der Ronn vun de beschten aacht Ekippe kritt Däitschland et entweder mat Kanada oder Schweden ze dinn.