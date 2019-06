Am 1. Tour verléiert d’Ni Xia Lian mam Luca Mladenovic mat 0-3 géint d’slowakesch Koppel Pistej-Balazova.

Domadder ass et fir den Lëtzebuerger Duo schonn eriwwer.

Europaspiller 2019 zu Minsk: Dag 2 (23.6.19)

Am Judo huet de Claudio Nunes Dos Santos op de European Games zu Minsk an der Klass bis 73 Kilo am éischten Tour géint ee Judoka aus Slowenien verluer.

© Rich Simon

© Rich Simon

Am Cyclissem ass d'Course en Ligne bei den Häre mat Pit a Misch Leyder, Tiago da Silva, Jan Petelin an Colin Heiderscheid zanter 11 Auer am Gaang.

Am Bouschéisse steet de Gilles Seywert mam Compound um 15.30 Auer an den 1/8els Finallen.

Am Dëschtennis sinn nach déi zwou Lëtzebuerger Dammen vertrueden. Am drëtten Tour kritt d'Sarah de Nutte et um 3 Auer mat der Däitsch-Chinesin Ying Han, Selwermedaillegewënnerin op de leschten Olympesche Spiller zu Rio par Equipe ze dinn. An d'Ni Xia Lian spillt um 13 Auer géint d'Amelie Solja aus Eistraich.