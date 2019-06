Am Juli 2009 war de Franséische Goalkipp vun Trémery op Déifferdeng komm, wou hien dacks an der Coupe d'Europe agesat gouf.

An de leschter Zäit gouf den 1,93 Meter grousse Schlussmann awer net méi berécksiichtegt, esou datt hien elo op d'Luna op Uewerkuer, also just e puer Meter nieft senger aler sportlecher Heemecht, wiesselt.