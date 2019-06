Um Sonndeg stoungen zwou weider Aachtelsfinallen um Programm. England krut et mat Kamerun ze dinn a Frankräich huet géint Brasilien gespillt.

E Samschdeg scho konnte sech Däitschland an Norwegen fir d'Véierelsfinalle qualifizéieren. E Méindeg trëfft da Spuenien op d'USA a Schweden op Kanada an en Dënschdeg sinn déi lescht Aachtelsfinallen, wann Italien et mat China an Holland mat Japan ze di kritt.

England - Kamerun 3:0

D'Ladies aus England wollten näischt an dësem wichtege Match ubrenne loosse a konnte schonn no 14 Minutten duerch e Gol vum Houghton a Féierung goen. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent huet d'White dann nach op 2:0 erhéicht. De Schlusspunkt koum vum Greenwood no 58 Minutten. D'Auswiesselunge vu Kamerun hunn net vill um Resultat geännert. England war mat 64 Prozent Ballbesëtz quasi de ganze Match iwwer iwwerleeën.

Domadder trëfft England an der nächster Ronn op Norwegen.

Frankräich - Brasilien

De Match tëscht Frankräich a Brasilien gëtt um 21 Auer ugepaff.