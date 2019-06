Den IOC-President Thomas Bach gëtt um Méindeg den Owend um 18 Auer bekannt, wéi eng Stad déi Olympesch Wanterspiller 2026 organiséiert.

Mailand mat Cortina d'Ampezzo gëtt liicht viru Stockholm mat Are favoriséiert.

Op der 134. Sessioun vum Internationalen Olympesche Comité zu Lausanne stëmme ronn 85 Memberen e Méindeg den Owend driwwer of, wien no Pyeongchang a Südkorea d'lescht Joer a Peking 2022, d'Wanterspiller a 7 Joer nees an Europa organiséiert.