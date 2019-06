An den 32tels-Finallen huet am Famillenduell de Joé Klein säi Cousin Pit mat 6:2 geschloen.

An de 16tels-Finalle war et dunn awer den Out géint een Tireur aus Moldawien.

Och de Jeff Henckels hat et an d'16tels-Finalle gepackt. Hei huet hien awer géint een Hollänner de Kierzere gezunn.

E Méindeg um 15 Auer eiser Zäit spillt d'Ni Xia Lian am Dëschtennis am 4. Tour vum Eenzel géint d'Rumänin Bernadette Szocs, d'Nummer 16 an der Weltranglëscht.

De Méindeg de Mëtteg um 17.20 Auer Lëtzebuerger Zäit ass et dann och deen éischten Optrëtt am Grupp G vum Robert Mann. De Lëtzebuerger Badminton-Spezialist kënnt och fir d'Olympesch Summerspiller d'nächst Joer zu Tokio a Fro.

AUDIO: De Robert Mann iwwer seng Géigner an der Gruppephas

De Géigner de Méindeg de Mëtteg ass de staarke Russ Vladimir Malkov. En Dënschdeg an e Mëttwoch sinn dann déi zwee aner Gruppematcher.