E Méindeg de Mëtteg koum d'Nouvelle, dass den Guiseppe-Meazza-Stadion, wou den AC an Inter Mailand doheem sinn, ofgerappt gëtt.

De San Siro gehéiert zu engem vun de bekanntste Stadien op der ganzer Welt. Elo soll de Stadion, wou 80.000 Spectateuren erapassen, duerch een neie Stadion ersat ginn. An den neie Stadion sollen nach 60.000 Leit erapassen, bis dëse fäerdeg gebaut ass, spillen AC an Inter awer nach am San Siro. Den neie Stadion soll fir d'Saison 2022/2023 fäerdeg sinn.

Den AC Mailand spillt schonns zanter der Erëffnung am Joer 1926 am San Siro. Inter Mailand ass 19 méi spéit och an de berüchtegte Stadion komm. Och d'italienesch Nationalekipp huet dacks hir Matcher do ausgedroen.