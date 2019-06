E Méindeg am Nomëtteg huet de Progrès Nidderkuer op eng Pressekonferenz geruff. Hei goufen nei Spiller presentéiert, ma et gouf och engem Äddi gesot.

De Marvin Martins war am Joer 2018 bei déi Schwaarz-Giel gewiesselt an huet sech do séier zu engem ganz wichtege Spiller entwéckelt. Elo geet de Lëtzebuerger Nationalspiller deen nächste Schratt a senger Karriär a wiesselt an d'Ukrain bei Karpaty Lviv. De 24 Joer alen Defenseur huet fir 2 Joer ënnerschriwwen.

Dann huet Nidderkuer e Méindeg awer och zwee nei Spiller virgestallt. Engersäits kënnt de Ricky Borges zeréck, deen op Käerjeng ausgeléint war. Op där aner Säit konnt ee sech mam Jacky Mmaee ee geféierlechen a séiere Mann fir d'Offensiv sécheren. Déi lescht Joren huet den Mmaee fir Wolz gespillt.