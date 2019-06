Domadden hunn sech d'USA a Schweden fir d'Véierelsfinall qualifizéiert.

Um Méindeg waren et direkt 2 Aachtelsfinallen déi op der WM vun de Frae gespillt goufen. An der éischter Partie hunn d'USA géint Spuenien gespillt an hei war et direkt an der 7. Minutt wou den éischte Gol gefall ass. Markéiert huet hei fir d'USA Megan Rapinoe. 2 Minutten drop huet dunn Jenifer Hermoso fir Spuenien konnten treffen. Et ass dann och mat 1:1 an d'Paus gaangen. Nodeems d'Spillerinnen aus de Kabinne komm sinn, huet et bis an déi 76. Minutt gedauert, bis no engem Eelefmeter d'USA mat 2:1 vir louchen. Dëst war dunn och d'Schlussresultat vun dëser éischter Partie.

An der 2. Aachtelsfinall war et du Schweden déi géint Kanada gespillt hunn. An der 55. Minutt ass hei den éischten an och eenzege Gol vun der Partie gefall, dat vun der Schwedin Stina Blackstenius.

Domadder hunn sech d'USA a Schweden fir d'Véierelsfinall qualifizéiert.