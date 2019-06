Mat 6:2, 2:6 an 1:6 muss sech d'Lëtzebuergerin en Dënschdeg zu Eastbourne an England géint d'Spillerin aus Tunesien geschloe ginn.

Nom 1. Saz hat et nach ganz gutt fir d'Mandy Minella ausgesinn, duerno ass d'Tunesierin awer ëmmer méi staark ginn.

Dat louch och dorun, datt d'Mandy Minella net vill Punkte mam zweeten Opschlag gemaach huet.

Um Enn kann d'Ons Jabeur de Match dréien an an 3 Sette gewannen: 6:2, 2:6 an 1:6.