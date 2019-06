Duerch Victoirë géint China a géint Japan konnte sech béid Ekippen déi lescht 2 Plazen ënner de leschten 8 sécheren. Do heescht et lo Europa géint d'USA.

Mat 2:1 konnt sech Holland um spéiden Dënschdeg den Owend zu Rennes géint Japan duerchsetzen. Esou wäit sinn d'Hollännerinnen - ëmmerhin aktuellen Europameeschter - nach ni bei enger WM komm. Bei der leschter am Joer 2015 ware si vun de Japanerinnen an der Aachtelsfinall eliminéiert ginn.

D'Revanche ass den "Oranje" gelongen duerch en Hand-Eelefmeter an der Schlussminutten, allerdéngs een ëmstriddenen. Nom 1:0 duerch d'Lieke Martens an der 17. konnt Japan nämlech an der 44. duerch d'Yui Hasegawa ausgläichen an hat och gutt Chancen, fir a Féierung ze goen ... An der 90. huet dunn d'Lieke Martens vum Punkt getraff a fir d'Entscheedung gesuergt.

An der Véierelsfinall spillt Holland elo géint Italien. D'Italienerinne konnte sech och um Dënschdeg mat 2:0 géint China behaapten a stinn zanter 1991 nees eng Kéier an der Ronn vun de leschten 8. Op der WM 1999 war China Zweete ginn, bei hirer siwenter Participatioun hu si awer elo déi éischte Kéier d'Véierelsfinall verpasst. D'Goler fir Italien hunn d'Valentina Giacinti (15.) an d'Aurora Galli (50.) geschoss.

Well sech en Dënschdeg zwou europäesch Ekippe géint déi lescht zwou asiatesch duerchgesat hunn, heescht op der WM elo Europa géint USA, well nieft den Amerikanerinne si just nach Europäerinnen am Tournoi.

Weidere Programm: Véierelsfinallen

Donneschdeg, 27. Juni um 21h00: Norwegen England

Freideg, 28. Juni um 21h00: Frankräich-USA

Samschdeg, 29. Juni um 15h00: Italien-Holland

Samschdeg, 29. Juni um 18h30: Däitschland-Schweden