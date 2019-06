Dëse gëtt just vun de Lëtzebuerger Spëtzen-Athlete genotzt, Privatpersounen an Hobby-Sportler däerfen do net trainéieren.

Um Mëttwoch gouf an der Coque um Kierchbierg deen neien High Performance Training & Recovery Center offiziell ageweit. Dëse soll de Spëtzen-Athleten et erméiglechen, sech all Dag mat der Hëllef vu modernster Technik kënnen ze verbesseren an donieft och weider Detailer iwwert hir Kapassitéite ginn. Fir de Sportminister Dan Kersch ass et den nächste grousse Schratt vun der Coque gewiescht.