An der Virronn vun der Europa League am Futtball kritt de Progrès Nidderkuer et den Owend am Allersmatch mat der Cardiff Metropolitan University ze dinn.

Des hat et sensationell an d'Europa-League Qualifikatioun gepackt. De Cardiff Met FC ass eng Ekipp, déi haaptsächlech aus Doktoranden a Master-Studente besteet. Allerdéngs spille si an der héchster walisescher Liga mat. De Match gëtt den Owend um 19.30 Auer zu Uewerkuer ugepaff. De Retourmatch ass de 4. Juli.