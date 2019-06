En Donneschdeg den Owend war den Optakt vun de Véierelsfinalle bei der Futtball-WM vun den Dammen a Frankräich.

England steet als éischt Ekipp an den Halleffinalle vun der WM am Damme-Futtball. Si hu sech en Donneschdeg den Owend kloer mat 3:0 géint Norwegen duerchgesat.

England ass duerch e Gol vum Scott direkt an der 3. Minutt a Féierung gaangen. An der 40. Minutt huet d'White dunn op 2:0 erhéicht. An der 57. Minutt huet d'Bonze déi drëtte Kéier markéiert.

Weidere Programm: Véierelsfinallen

Freideg, 28. Juni um 21h00: Frankräich-USA

Samschdeg, 29. Juni um 15h00: Italien-Holland

Samschdeg, 29. Juni um 18h30: Däitschland-Schweden