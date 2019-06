De Progrès huet sech géint d'Studentenekipp mat 1:0 duerchgesat. Den decisive Gol huet den de Almeida an der 62. Minutt geschoss.

Um Terrain zu Déifferdeng huet de Progrès Nidderkuer en Donneschdeg den Owend den Allersmatch vun der Prequalifikatioun fir d'Europa League mat 1:0 géint déi walisesch Ekipp Cardiff Metropolitan University FC gewonnen. Den decisive Gol huet de Mayron de Almeida an der 62. Minutt geschoss.



Nom Gol war de Progrès zwar vill méi dacks um Ball allerdéngs waren d’Golchancen éischter eng Raritéit.

D’Victoire geet zwar an d’Rei. Mat dëser Leeschtung an deem Resultat soll een éischter virsiichteg optimistesch op Cardiff fléien fir de Retourmatch. Dëse gëtt de 4. Juli zu Cardiff gespillt.