De Vincent Thill wäert wuel d'nächst Saison zu Orléans a Frankräich spillen.

Deenen Informatioune vum Tageblatt no, déi mir och confirméiert kruten, gëtt den 19 Joer ale Lëtzebuerger Nationalspiller awer just fir eng Saison vum FC Metz, Opsteiger an d'Ligue 1, bei de Veräin aus der Ligue 2 ausgeléint. Déi lescht Saison war de Vincent Thill vum FC Metz un den FC Pau ausgeléint.