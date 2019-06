D'Dëschtennisspillerin hat et jo mat 55 Joer fäerdeg bruecht fir am Eenzel Bronz ze gewannen a sech fir d'Olympesch Spiller

Op de European Games sinn e Freideg keng Lëtzebuerger Sportler am Asaz. Bis elo huet d'Lëtzebuerger Delegatioun zwou Medaile kritt. Dat ass sécherlech méi wéi ee sech erhofft hat. Eng dovunner geet op de Konnt vum Ni Xia Lian. D'Dëschtennisspillerin huet et mat 55 Joer fäerdeg bruecht, Bronz ze gewannen. Um Wee an déi kleng Finall huet si ënnert anerem déi aktuell Nummer 1 an Europa eliminéiert.

De Chef de Missioun vun de Lëtzebuerger, Heinz Thews, war selwer bëssen iwwerrascht, dass d'Ni Xia Lian esou ee Parcours zu Minsk konnt realiséieren. Fir hie war d'Medail um Enn awer méi wéi verdéngt.

AUDIO: Extrait Heinz Thews

D'Europaspiller daueren nach bis e Sonndeg. Um leschten Dag huet d'Karateka Jenny Warling och nach realistesch Chancen op eng Medail.