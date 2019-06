De Veräin aus der Serie A huet de finanzielle Fair-Play net respektéiert, zu där Konklusioun koumt den Tribunal arbitral du Sport zu Lausanne.

Den AC Mailand däerf déi nächst Saison keng europäesch Kompetitioune spillen, dat well een de finanzielle Fair-Play net respektéiert huet, sou den Tribunal arbitral du Sport zu Lausanne.



De Veräin war 5. ginn am italienesche Championnat an hat sech fir d'Europa League qualifizéiert.