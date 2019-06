De Weekend vum 28. an 29. September fänkt déi nei Saison am Basketball un. Um Freideg huet d'FLBB de Spillplang erausginn.

Bei den Häre start de Champion Etzella Ettelbréck beim Racing an déi nei Saison. Donieft kritt et um 1. Spilldag an der Total League nach den T71 Diddeleng mat der Sparta Bartreng ze dinn, d'Musel Pikes hunn Hiefenech op Besuch, d'Arantia Fiels spillt géint d'Amicale Steesel a Contern géint de Basket Esch.

Bei den Damme spillt Contern um 1. Spilldag géint de Basket Esch, den T71 Diddeleng géint d'Sparta Bartreng, d'Musel Pikes géint Hesper, de Champion Gréngewald géint d'Etzella Ettelbréck an d'Résidence Walfer géint d'Amicale Steesel.

Déi regulär Saison dauert bis Enn Januar 2020. Dee zweete Weekend am Februar 2020 geet et da weider mam Titelgrupp.

Déi 1. Ronn an der Coupe ass de 16./17. Oktober. D'Finalle ginn de Weekend vum 1. an 2. Februar gespillt.

De komplette Spillplang vun der neier Saison am Basket fannt Dir hei.