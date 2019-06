D'Lëtzebuerger Delegatioun huet zu Minsk aus 24 Sportler bestanen, déi natierlech och medezinesch hu musse betreit ginn.

AUDIO: Medezinesche Staff zu Minsk / Reportage Rich Simon

Um Samschdeg ass den zweetleschten Dag vun de European Games. Aus Lëtzebuerger Siicht ass nach just eng Sportlerin am Asaz. An dat ass d'Jenny Warling, déi awer am Karate eréischt e Sonndeg untrëtt. D'Lëtzebuerger Delegatioun huet aus 24 Sportler bestanen déi natierlech och medezinesch hu musse betreit ginn.

An dat duerch zwee Orthopeden. Engersäits den Dokter Christian Nührenbörger an anersäits d'Doktesch Lara Heinz. Déi fréier Schwëmmerin, déi bei den Olympesche Spiller zu Sydney am Joer 2000 bei der Erëffnungszeremonie de Lëtzebuerger Fändel an de Stadion gedroen huet, erlieft hei zu Minsk d'European Games aus enger ganz anerer Siicht. D'Doktesch Lara Heinz an hire Kolleg Christian Nührenberger haten awer net all ze vill Aarbecht mat de Lëtzebuerger Sportler.

D'Praxis vun den zwee Lëtzebuerger Dokteren ass am Village. Hei krute si ee grousst Appartement mat 2 Kummeren zur Verfügung gestallt.

D'Doktere Lara Heiz a Christian Nührenbörger schaffen hei zu Minsk op de European Games zesumme mat den zwee Kinéen, Nina Goedert a Jérôme Pauls.