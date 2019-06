D'Oranje-Leewuinnen stinn no dem 2:0-Erfolleg iwwer Italien an den Halleffinallen. Um 18 Auer 30 ass et d'Ausernanersetzung Däitschland - Schweden.

E Samschdeg goufen déi lescht Véierelsfinallen op der Dammen-Futtball-WM a Frankräich gespillt. Hei kruten et d'Italienerinne mat der Ekipp aus Holland ze dinn, déi sech um Enn souverän behaapte konnt. Däitschland trëtt vun 18 Auer 30 un iwwerdeems géint Schweden un.

D'Matcher an den Halleffinallen:

England - USA / Dënschdeg um 21 Auer

Holland - Schweden oder Däitschland / Mëttwoch um 21 Auer

Italien - Holland 0:2

Am Stade du Hainaut zu Valanciennes ass Italien op den aktuellen Europameeschter Holland getraff.

D'Italienerinnen haten déi éischten nenneswäert Golchance vun der Partie, och wann Holland an der Ufanksphas de Match gemaach huet. Am weidere Verlaf vum 1. Duerchgang konnt awer keng Ekipp der Partie hire Stempel opdrécken - esou goung et zu Valenciennes mat engem 0:0 an d'Paus.

Holland konnt nom Téi eng Schëpp dropleeën an d'Féierung fir d'Oranje-Leeuwinnen wier no enger Stonn Spillzäit verdéngt gewiescht. Knapp 10 Minutten drop huet et du gerabbelt. No enger Standardsituation stoung d'Vivianne Miedema am Strofraum goldrichteg an huet dat ronnt Lieder mat dem Kapp era gesat - 1:0 no 70 Spillminutten.

An der 80. Minutt huet den Europameeschter dunn nach een drop gesat, wéi d'Stefanie Van der Gragt no enger Flank am héchste gesprongen ass a mat engem weidere Käpper fir hir Faarwe markéiert huet. Domat war d'Partie entscheet an d'Halleffinall fir Holland an dréchenen Dicher.

Däitschland - Schweden / 18 Auer 30