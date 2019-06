Kuerz no 9 Auer Lëtzebuerger Zäit, ass gewosst, ob et duergaangen ass, fir sech fir d'Halleffinallen ze qualifizéieren.

D'Europaspiller zu Minsk ginn sou lues dem Enn entgéint. E Sonndeg de Moien um 8 Auer Lëtzebuerger Zäit, ass awer nach eng Kéier um leschte Kompetitiounsdag, eng COSL-Athletin am Asaz. D'Jenny Warling gehéiert am Karate an der Kategorie bis 55 Kilo, als aktuell Europameeschterin, sécherlech zu de Favoritinnen. Ma wat wëll dat schonn heeschen, wann déi 8 bescht vum Kontinent ënnert sech sinn?

AUDIO: Minsk 2019 - Karate / Jenny Warling - Rep. Franky Hippert

Virun allem wann een dann och nach weess, datt beim Tirage vum Grupp, d'Jenny Warling bei d'aktuell Weltmeeschterin Dorota Banasczcyk aus Polen, d'Vizeweltmeeschterin Jana Bitsch aus Däitschland, an d'Lokalmatadorin Irina Sharykina geloust gouf.

© Franky Hippert

Et geet drëms an deem 4er Grupp, et ginn zwee esou Gruppen, ënnert déi zwee éischt ze kommen. Dann ass een nämlech fir d'Halleffinalle qualifizéiert, an do kann dann e Remis méi wichteg sinn, wei wann een ze vill offensiv wëll sinn, an esou an d'oppent Messer leeft.

No hirer Kompetitioun zu Monteral wou et den Out am 1. Tour war, ass déi 25 Joer al Karateka vu Walfer, ugeschloen op Minsk gereest.

Zanter hirem Europameeschtertitel am Mäerz zu Guadalajara a Spuenien huet sech d'Jenny Warling nees méi schwéier gedoen, an dach geet si mat der néideger Confiance an d'Kompetitioun e Sonndeg eran.

Egal wéi ginn et awer Fréibire fir d'Jenny Warling, well si hëlt schon e Sonndeg de Moien um 7 Auer d'Navette fir an d'Hal ze fueren, wou eng ronn 8000 Spectateuren erapassen. Kuerz no 9 Auer Lëtzebuerger Zäit, wësse mer dann, ob et duergaangen ass fir sech fir d'Halleffinallen ze qualifizéieren.