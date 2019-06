Schockmoment fir d'Lëtzebuerger Delegatioun um leschten Dag vun de Kompetitiounen op den Europaspiller zu Minsk am Karate fir d'Jenny Warling.

D'Europaspiller zu Minsk ginn sou lues dem Enn entgéint. E Sonndeg de Moien um 8 Auer Lëtzebuerger Zäit, war awer nach eng Kéier um leschte Kompetitiounsdag, eng Cosl-Athletin am Asaz. D'Jenny Warling konnt an hirer Grupp déi zweet Plaz erreechen a steet an der HAlleffinall zu Minsk. An hirer Grupp huet d'Lëtzebuergerin een 0:0-Remis géint d'aktuell Weltmeeschterin Dorota Banasczcyk aus Polen a géint d'Vizeweltmeeschterin Jana Bitsch aus Däitschland erausgeholl.

Am leschte Gruppematch hat si et du mat der Lokalmatadorin Irina Sharykina ze dinn. D'Europameeschterin gouf an hirem vun der Wäissrussin Irina Sharykina K.O. geschloen an huet misse kuerz virum Schwaachfale vum medezinesche Personal mat der Drobir aus der Hal bruecht ginn. Allerdéngs ass d'Wäissrussin disqualifizéiert ginn, esou dass d'Jenny Warling mat 4:0 gewënnt a sech esou nieft dem Jana Bitsch fir d'Halleffinall qualifizéiere konnt.

Well d'Lëtzebuergerin awer net méi ka kämpfen, kritt si automatesch d'Bronzemedail, wéi d'Organisateuren dem Nationaltrainer Michael Lecaplain confirméiert hunn. Leschten Informatiounen no ass déi 25 Joer al Cosl-Athletin um Wee an d'Spidol.