Beim Grand-Prix zu Tunis an Tunesien konnt den Tom Habscheid no der 1. Plaz e Samschdeg am Bommstoussen um Sonndeg eng weider Victoire feieren.

Am Para-Athletismus huet den Tom Habscheid beim Grand-Prix zu Tunis an Tunesien nom Bommstoussen och d'Kompetitioun mam Diskus gewonnen. De Lëtzebuerger huet misse géint Athleten, déi Problemer mat den Aen hunn, untrieden, hie war iwwer 10 Meter besser wéi deen Zweetplacéierten.