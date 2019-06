Déi 2. Editioun vun den Europa Spiller sinn um Sonndeg den Owend op en Enn gaangen. D'Lëtzebuerger Delegatioun ka mat de Resultater méi wéi zefridde sinn.

Mat 3 Medaile kann d'Lëtzebuerger Delegatioun vun den Europaspiller vu Minsk zefridden heemkommen - wuel dee gréissten Optimist hätt net domadder gerechent. Déi zweeten European Games waren aus Lëtzebuerger Siicht ee volle Succès.

D'Ni Xia Lian war déi éischt déi iwwerhaapt fir Lëtzebuerg eng Medail op de European Games konnt gewannen. Si bréngt Bronz mat heem. An och de Gilles Seywart huet am net olympesche Bou Sëlwer gewonnen - an hei war déi komplett Weltelite mat derbäi.

Fir den Ofschloss um Sonndeg huet d'Jenny Warling nach eng Bronzemedail gewonnen.

Am Medailespigel bedeiten dës Leeschtungen déi 38. Plaz ënnert 50 Natiounen, déi zu Minsk bei den Europaspiller mat dobäi waren.