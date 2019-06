Zwou Wochen nodeems de Bob Bertemes de Lëtzebuerger Rekord op 21,29 Meter gesat hat, huet hien nees iwwer 21 Meter gestouss.

Bei de Süddeutsche Meisterschaften zu St. Wendel an Däitschland huet sech de Bob Bertemes mat 21 Meter an 8 Zentimeter d'Victoire geséchert. D'Plazen zwee an dräi ware fir den Tobias Dahm mat 19,43 Meter an den Dennis Lukas mat 19 Meter.