Dat amerikanescht Tennis-Talent huet e Mëttwoch souverän mat zwee mol 6-3 géint déi duebel sou al Magdalena Rybarikova gewonnen a steet elo am 3. Tour.

D'Spillerin aus der Slowakei stoung nach virun zwee Joer an der Halleffinall vu Wimbledon. D'Corie Gauff, aktuell Nummer 313 op der Welt, spillt e Freideg am drëtten Tour géint d'Polona Hercog aus Slowenien. Wann d'Amerikanerin déi Partie gewënnt steet si an der Aachtelsfinall.