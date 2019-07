De fréiere Spiller vum FC Chelsea London, Manchester City an New York City FC wäert déi nächst Saison den FC Chelsea trainéieren.

Déi lescht Saison souz de Lampard nach bei Derby County op der Bänk, déi an der englescher Championship, also déi zweethéchsten Divisioun an England, gespillt hunn.

Elo wäert déi englesch Futtball-Ikon säin Ex-Veräin FC Chelsea trainéieren, wou hien Nofolger vum Maurzizia Sarri gëtt. Hien huet op der Stamford Bridge e Kontrakt vun 3 Joer ënnerschriwwen. De Lampard huet 13 Joer laang fir de Veräin vu London gespillt, wou hien zu enger Club-Legend konnt ginn. Hie stoung 648 Mol am bloen Trikot um Terrain an huet 211 Goler geschoss. Domadder ass hien den beschte Butteur, dee jee fir Chelsea gespillt huet.