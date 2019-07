Si kruten dëse Präis als Unerkennung fir hire Service, deen si der Lëtzebuerger Sportzeen an de leschte Jore geleescht hunn.

Et war schonn déi 37. Kéier, datt de Sportsministère Leit ausgezeechent huet, déi sech fir de Sport asetzen.

Communiqué de presse (04.07.2019)

Remise officielle des décorations de la 37e promotion dans l’Ordre National de la Médaille du Mérite Sportif.

Mercredi, le 3 juillet 2019, le ministre des Sports Dan Kersch a procédé à la remise officielle des décorations de la 37e promotion dans l’Ordre National de la Médaille du Mérite Sportif à l’Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof.

A cette occasion 49 sportifs, arbitres et dirigeants, issus de 20 fédérations sportives, ont été décorés de la médaille du mérite sportif en bronze (19), en argent (14) et en vermeil (16) en reconnaissance des services rendus à la cause du sport luxembourgeois durant de nombreuses années.

Dans son allocution, le ministre Dan Kersch a remercié vivement tous les lauréats de cette 37e promotion pour leur engagement et leur dévouement dans l’intérêt du sport luxembourgeois et il a relevé aussi le rôle d’ambassadeur à travers le monde entier de nos meilleurs athlètes.

Il a notamment insisté sur le fait que le mouvement sportif luxembourgeois ne saurait se passer du bénévolat et a souligné, dès lors, l’importance à accorder à pareille décoration en guise de reconnaissance officielle pour les services rendus au pays et à la famille du sport grand-ducal.