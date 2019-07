Bis e Sonndeg leeft zu Leideleng am Päerdsport en Dressur-Turnéier vun der Kategorie CDI****.

150 Reider aus 30 Natiounen: domat ass dat Leidelenger Turnéier eent vun deene gréissten op der Welt.

Am Dressurreiden sinn et traditionell d'Reider aus Däitschland an aus den USA déi d'Medaile sammelen. Vun deene sinn en etlech Olympia-, WM- a Weltcup-Medailegewënner zu Lëtzebuerg.

Et gëllt ënnert anerem, Punkten ze sammele fir Olympia 2020. D'Reider hunn de Choix vun Turnéieren uechtert d'Welt.

Wann eng Ekipp, déi d'USA representéiert zu Leideleng untrëtt, dann heescht dat eppes. An deene puer Wochen, wou se an Europa sinn, kënnen si sech d'Turnéier erauspicken, wat am beschte passt. Wéi eescht d'Reider d'Kompetitioun huelen, erkennt een dodrun, ob se hir beschte Päerd asetzen. An dat maachen d'Amerikaner zu Leideleng.

Am Dressurreiden ass d'Rou éischt Gebot. Den Terrain ass genee ofgemooss, an op deem Feld musse Reider a Päerd Figuren ofreiden an dat an alle Gangaarten: Schrëtt, Galopp an Trab. D'Buschtawe ronderëm den Terrain déngen als Repère, well eenzel Übunge bei bestëmmte Buschtawen ufänken oder ophalen.

Verschidden Epreuvë ginn och op Musek ausgefouert. Natierlech gëtt ee vun e puer Riichter bewäert. Fir de Spectateur zielt d'Eleganz vun de Beweegungen an d'Zesummespill tëscht Reider a Päerd.

Déi schéinsten Epreuvë gëtt et e Samschdeg an e Sonndeg am Nomëtteg a géint der Owend.