D'European Club Championships gi fir déi éischte Kéier zu Lëtzebuerg ausgedroen, fir genau ze sinn zu Jonglënster.

De Fiederball Schëffleng schléisst d'Gruppephas op der zweeter Plaz of, dat no enger 5:0-Victoire géint eng Ekipp aus Lettland an enger 1:4-Néierlag géint Mailand. D'Italiener konnte sech dann och déi éischte Plaz an dësem Grupp sécheren.

D’European Club Championships daueren nach bis e Samschdeg, wou um 14 Auer d’Finall programméiert ass.