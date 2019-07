E Samschdeg stoung zu Esch déi 5. Editioun vun den 3x3 Luxembourg Championships um Programm.

An der Finall stounge sech bei der Männer d'Arantia Fiels a Criolos, eng Ekipp vum Basket Esch géigeniwwer. Zum Schluss war et d'Arantia, déi sech mat 12:9 duerchgesat a sech als neie Championn am 3x3 gekréint huet.