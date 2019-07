Zu Jonglënster huet e Samschdeg d'Ekipp aus Russland d'Iwwerhand behal, déi mat villen Nationalspiller ugetrueden ass.

Bei de Männer huet sech de Vladimir Malkov am Eenzel géint den Eetu Heino aus Finnland duerchgesat, deen den éischte Saz mat 10:21 verluer huet, am zweete Saz da wéinst enger Verletzung huet missen opginn.

Weider ass et da mat der Finall am Eenzel bei den Damme gaangen. Och hei huet d'Evgeniia Kosetskaya vu Vladivostok der Géignerin Soraya De Visch Eijbergen aus Holland keng Chance gelooss a béid Sätz mat 21:15 an 21:9 gewonnen.

Am Dubbel war et zum Schluss dann nees d'Ekipp aus Russland, déi sech géint Chambly Oise aus Frankräich duerchgesat huet.