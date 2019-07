Am Testmatch setzt sech den däitschen Drëttligist mat 4:0 géint d'Escher Fola duerch. Iwwerdeems Diddeleng Virton geklappt huet.

Waldhof Mannheim - Fola Esch 4:0

Viru ronn 500 Spectateuren huet den neien däitschen Drëttligist der Fola vun Esch net vill Chancë gelooss. Fréi ass Mannheim duerch e Gol vum Korte an der 7. Minutt a Féierung gaangen. Beim 2:0 an der 19. Minutt war dann och de Maurice Deville bedeelegt, deen de Gol fir de Koffi mat senger Pass virbereet huet.

An der zweeter Hallschent ass et dann zu enger Schrecksekonn fir d'Fola komm. De Stefano Bensi huet sech bei engem Schoss sou schwéier verletzt, dass de Match fir 20 Minutten ënnerbrach an den Nationalspiller doropshin an d'Spidol ageliwwert misst ginn.

Kuerz viru Schluss waren et dann nach de Schuster an de Sulejmani an der 87. an der 90+8. Minutt, déi op 3:0 a 4:0 erhéije konnten.

Diddeleng - Virton 4:3

E Samschdeg den Owend huet sech Diddeleng mat 4:3 géint Virton duerchgesat. An Tëschenzäit ass de Gaascht vu Virton zwee Mol a Féierung gaangen. Zum Schluss konnt den F91 awer nach de Match dréinen a fir sech entscheeden.

