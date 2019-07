Um zweetleschten Dag vum Reid-Turnéier zu Leideleng konnt een déi erfollegräichst Dressur-Reiderin op der Welt gesinn.

Um Samschdeg war zu Leideleng am Dressurreiden den zweetleschten Dag am Kader vum CDI-4*-Turnéier. An do konnt een déi erfollegsräichten Dressurreiderin op der Welt begéinen. D'Isabell Werth huet 10 olympesch Medaille gewonnen, siwe WM-Titelen, an 13 EM-Medaillen. Dat kann an der Dressur keen toppen an dobäi ass d'Karriär vun der däitscher Reiderin nach net eriwwer. Mir hunn eis d'Geleeënheet net entgoe gelooss, fir eis mam Isabell Werth ze ënnerhalen. De Régis Thill war fir eis zu Leideleng.

Zënter 33 Joer ass d'Dressurreiden dem Isabell Werth seng Passioun. Onwahrscheinlech mat wéi vill Päerd si ëmmer nees Spëtzeleeschtunge brénge konnt. Um Samschdeg steet d'Isabell Werth mat 3 verschidde Päerd an der Weltranglëscht op de Plazen 1, 2 a 6.

Näischt kënnt vu näischt. Sécher mussen d'Bedingunge ronderëm stëmmen, mä virun allem muss de perséinlechen Investissement do sinn. Besonnesch wou den Dressurreitsport sech an deene leschte Joren enorm verännert huet. 2003 hate mir d’Isabell Werth fir d'éischte Kéier op engem Spëtzenturnéier zu Lëtzebuerg begéint.

D'Isabell Werth reit dëst Joer net zu Leideleng, mä hiren Intressi ass grouss fir ze kucken, wat op engem CDI-4*-Turnéier zu Lëtzebuerg alles sou passéiert.

Wie géing net dervun dreemen, am Dressurreide sou eng Karriär kënnen opzeweisen? Et gëtt kee Geheimmëttel dofir, awer e puer Recommandatiounen an déi däerf ee sech schonn zu Häerzen huelen.