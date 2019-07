Bei engem Meeting zu Bertrix an der Belsch huet d'Lëtzebuergerin e Samschdeg de Rekord op 53 Meter an 69 Zentimeter verbessert.

Am Späerwerfen huet d'Noémie Pleimling e Samschdeg bei engem Meeting zu Bertrix an der Belsch hire Lëtzebuerger Rekord ëm 42 Zentimeter verbessert. Dëse steet elo bei 53 Meter an 69 Zentimeter.

An de Leschten 10 Joer huet d'Lëtzebuergerin de Rekord 15 Mol verbessert an dat ëm 10 Meter.