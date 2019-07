De Lëtzebuerger huet e Samschdeg seng gutt Form bei enger weiderer Manche vun der World Triathlon Series zu Hamburg iwwert d'Sprintdistanz ënnerstrach.

De Stefan Zachäus ass bei enger weiderer Manche vun der World Triathlon Series zu Hamburg op déi 16. Plaz komm. De Lëtzebuerger hat iwwert d'Sprintdistanz e Réckstand vun 42 Sekonnen op de Gewënner Jacob Bertwhistle aus Australien. Um Podium stoungen nach de Vincent Luis aus Frankräich an de Jelle Geens aus der Belsch. Si haten e Retard vun 1 respektiv 4 Sekonnen op de Gewënner.

Duerch dës gutt Resultat huet de Stefan Zachäus wichteg Punkten an der Course ëm een Ticket fir d'Olympesche Spiller 2020 zu Tokio gesammelt.

De Gregor Payet an den Oliver Gorges ware bei der Coupe Continentale zu Jiayuguan a China um Depart. De Gregor Payet ass hei op déi 2. Plaz komm an den Oliver Gorges huet sech als 12. klasséiert.